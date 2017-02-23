На Николаевщине из-за проблем с финансами прекратили работу пять отрядов местной пожарной охраны

В Николаевской области в 2016 году прекратили функционирование пять подразделений местной пожарной охраны. Это связано с осложнением финансового состояния содержателей данных подразделений.

Об этом рассказал начальник управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Сергей Жебрак, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 22 февраля прошло заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской ОГА.

- Осложняет реагирование на пожары в сельской местности удаленность населенных пунктов от мест дислокации государственных пожарно-спасательных подразделений. В прошлом году из 1769 пожаров в сельской местности 547 (или 32%) возникли за пределами населенных пунктов, на расстоянии более 10 километров от мест расположения пожарно-спасательных подразделений. По состоянию на 1 января 2017 года функционирует только 30 указанных выше подразделений, - сказал Сергей Жебрак.

Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко отметил, что в 2017 году будет проходить активная фаза реформирования службы спасения.

- Часть полномочий, которые сейчас возложены на службу спасения, будет передана на места, то есть на территориальные объединенные общины. Поэтому уже сейчас следует работать над вопросом создания и полноценного функционирования добровольных пожарных формирований и подразделений местной пожарной охраны, - отметил Грицаенко.

Напомним,