В Украине запустили приложение для первой психологической помощи военным

В Украине запустили мобильное приложение PFA mobile Ukraine, созданное для волонтеров, спасателей и других служб реагирования.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Приложение может пригодиться комбатам, которые хотят помочь подопечным, волонтерам, которые постоянно контактируют с пострадавшими.

Благодаря ему можно помогать тем, кто находится или находился в зоне АТО. В нем прописаны алгоритмы работы как с взрослыми, так с подростками и младенцами: от симптомов до схемы помощи.

Приложение предлагает определенный алгоритм действий, который следует применять при первой психологической помощи, и позволяет пользователю сохранить информацию о том, кто пострадал.

«Доказано, что это работает. Но если не выполнять какой-то из элементов, можно не помочь тем, кто задумывается над самоубийством или тяжело переживает потерю», — рассказала психолог и председатель Development Foundation Марта Пивоваренко.

Приложение можно скачать на iOS и Android. После загрузки программа не требует доступа к интернету.