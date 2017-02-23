В Николаеве избрали победителей общегородского конкурса «Горожанин года»

Общественный оргкомитет Николаевской ежегодной общегородской программы «Горожанин года» подвел итоги экспертного голосования. В результате названы победители в десяти основных номинациях: медицина, пресса, культура, искусство, спорт, наука и высшая школа, средняя школа, промышленность, предпринимательство, благотворительность.

Об этом сообщили члены оргкомитета ежегодной общегородской программы «Человек года» в ходе пресс-конференции в среду, 22 февраля, передает «NikLife».

- В прошлом году мы не проводили опрос. Были выборы и сложная политическая ситуация, и нам не хотелось, что программу как-то использовали в политике, - отметил глава оргкомитета Владимир Пучков.

В этом году традицию определять лучших в своих сферах горожан решили продолжить, тем более, что в этом году программе исполняется 20 лет.

Результаты экспертного опроса по итогам 2016 года выглядят следующим образом:

Победителем в номинации «Культура» «Горожанином года» признан директор детского городка «Сказка» Юрий Любаров.

В категории «Искусство» все лавры достались руководителям ансамбля танца «Pasadena» ОДК Юрию Вдовиченко и Екатерине Алексеевой.

В области «Наука и высшая школа» победил ректор НУК им. Адмирала Макарова Сергей Рыжков.

В номинация «Средняя школа» победила учитель английского языка специализированной школы №22 Марина Первова.

Победа в категории «Физкультура и спорт» досталась начальнику регионального Центра «Инваспорт» Татьяне Жуковской.

Самым достойным в номинации «Промышленность и транспорт» стал глава Наблюдательного совета ООО «Компания «Український будівельник» Василий Капацына.

Главным в категории «Предпринимательство» назвали экс-нардепа от «Партии регионов», генерального директора предприятия «Термінал-Укрхарчозбутсировина» Владимира Фалько.

Самой достойной в области «Здравоохранение» признали заведующую эндокринологическим отделением городской больницы №1 Марию Грачеву.

В категории «Средства массовой информации» голоса между победителями разделились поровну, поэтому звание «Горожанин года» одновременно заслужили директор Николаевской областной государственной телерадиокмпании Ярослав Индиков и корреспондент интернет-издания «Преступности.НЕТ» Андрей Лохматов.

- Интересно, что очень много экспертов откликнулись именно на номинацию «Средства массовой информации», почему-то. Наверное, персонажи этой номинации вызывают больший интерес у нашего населения. Давно такого не было, - рассказала член оргкомитета Тамила Бугаенко.

По словам Владимира Пучкова, журналисты – один из самых больших подотрядов экспертов, поэтому реакция на финалистов этой категории была самая активная. К тому же, впервые за 20-летнюю историю существования программы в число победителей вошел представитель интернет-издания.

Самым заслуженным в номинация «Благотворительность и социальное партнерство» стала директор агрофирмы «Золотой Колос», депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко» Надежда Иванова.

При этом, оргкомитет дополнительно учредил специальные номинации за вклад в развитие города. Предпочтения жюри частично были отданы тем кандидатам, кто не победили в своей категории из предложенных десяти основных номинаций. Так, звание «Горожанин года» в категории «Я люблю этот город» получил директор ООО «Техстрой-99» Гурген Григорьян, «пролетевший» в области «Благотворительность». А главным в сфере «Новые технологии» признан директор фирмы «Дикий Сад» Игорь Голубарь, упустивший победу в категории «Предпринимательство».

Новичками в списке специальных категорий стали капитан, зам. командира батальона 79-й ОДШБ ВДВ Вооруженных сил Украины Александр Нетребко, который признан «Горожанином года» в области «Защитник Украины», а волонтерская группа «Кулинарная сотня» отмечена в номинации «Помощь украинской армии».

По традиции в программе «Горожанин года»-«Человек года» ежегодно отмечаются лучшие работники городских служб. Ими стали: директор КП «Николаевэлектротранс» Дмитрий Лисовский, руководитель социального проекта «Восстановление» Юрий Тимошенко, электромонтер КП «Хозрасчетный участок механизации строительства» Игорь Гелевер.

И, наконец, в традиционной номинации «Наша надежда» отмечены самые юные николаевцы: ученица Муниципального коллегиума им. В. Чайки, неоднократный призер олимпиад и конкурсов по украинскому языку и литературе Анастасия Майорова, воспитанница фотокружка городской Станции юных техников, победитель и призер всеукраинских и международных конкурсов Анастасия Фастовец, ученица 8-го класса гимназии №2, солистка оркестра народных инструментов городского Дворца творчества учащихся София Верхоляк, ученица Высшего училища физкультуры, член сборной команды Украины по легкой атлетике, чемпион Украины по бегу среди юниоров Ирина Выжиган.

- Многие из ребят, которые были «Надеждой года» через несколько лет стали «Горожанином года». Это попадание в десятку, зачастую, – подчеркнул директор зоопарка Владимир Топчий.

Определение горожан, добившихся наибольших профессиональных успехов в 2016 году, осуществлялось методом экспертного опроса из числа ведущих специалистов в соответствующих отраслях, представителей СМИ, общественных организаций, депутатов горсовета, а также «Горожан года» прошлых лет.

Опрос экспертов проводился Центром по изучению общественного мнения «Наваль-Эксперт» в два тура (январь- февраль 2017 года). В результате на первом этапе участвовало 150 экспертов, на втором – свыше 500 экспертов. Фактически, в силу разных причин, экспертную оценку номинантам дали 403 эксперта, при этом каждый из них имел возможность высказать свое мнение по нескольким номинациям. Экспертам была гарантирована конфиденциальность их ответов.

- Каждый год список экспертов пересматривается, обновляется. Это не застывший список. Появляются новые депутаты, много активной молодежи, которые включаются в это список, - подчеркнул директор зоопарка.

Кроме того, учитывалось мнения простых николаевцев, которые прислали на редакционную почту около ста писем с теми или иными кандидатурами.

Еще одним из источников информации на первом этапе отбора был контент-анализ публикаций в николаевской прессе.

Также, в качестве номинантов не рассматриваются чиновники и руководители политических организаций.

- Если вы придете на награждение, то увидите по-настоящему всех известных горожан нашего города Николаева. Это люди, которые внесли вклад в развитие города, - подытожил Владимир Топчий.

- Это больше, чем народ, это лучшие люди города, – подчеркнул Владимир Пучков.

- Да, это народ тоже, – сказала Тамила Бугаенко.

Торжественное награждение победителей состоится в субботу, 25 февраля, в 14:00 в Областном дворце культуры.

Напомним, что звание «Человек года-2016» получил отец народного депутата, поэт Дмитрий Креминь.