Одесский апелляционный хозяйственный суд отменил решение николаевского судьи Коваля в деле ТЦ «КИТ»

Коллегия судей Одесского апелляционного хозяйственного суда под председательством судьи Владислава Лашина отменила решение судьи Хозяйственного суда Николаевской области Юрия Коваля о наложении запрета на регистрацию прав собственности на здание ТЦ «КИТ», состоящего непосредственного из 6-этажного торгового центра и 8-этажного офисного центра.

Соответствующее решение коллегий судей было принято в четверг, 23 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Позиция ООО «Первомайск-Кондитер», которое и оспаривало решение судьи Коваля, базировалась на нескольких основных моментах. Во-первых, по мнению апеллянта, без отмены решения судьи Хозяйственного суда Николаевской области Юрия Коваля предприятие не может воспользоваться своим законным правом его как ипотекодержателя. Во-вторых, судья Коваль вынес решение об обеспечении иска в судебном деле, по которому же ранее было вынесено решение, а само дело несколько лет назад как передано в архив. В то же время, согласно украинскому законодательству, выносить решения об обеспечения иска можно только в тех производствах, которые открыты, продолжаются или возобновлены.

В свою очередь представитель ООО «КИТ-Екатеринбург», по заявлению которого судьей Ковалем и было вынесено решение о запрете регистрации прав собственности на здание ТЦ «КИТ», отметила, что в данный момент дочернее предприятие «Торжок», которое было владельцем ТЦ, оспаривает в судебном порядке результаты торгов, на которых и было продано права требования по кредиту «VAB Банк». И в связи с этим нужно приостановить рассмотрение апелляционной жалобы «Первомайск-Кондитер».

В итоге суд, выслушав мнение сторон, вынес решение, которым отменил решение судьи Хозяйственного суда Николаевской области Юрия Коваля.

Напомним, осенью 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил, что выставляет на продажу права требования по кредиту «VAB Банк», что предусматривает продажу торгового центра «КИТ» в Николаеве.

Речь идет о кредитном договоре, составленном между банком и дочерним предприятием «Торжок» ООО «КИТ-Кэпитал» еще в 2006 году, на обеспечение которого был заключен договор ипотеки. Тогда «Торжок» внес в ипотеку два нежилых строения: 6-этажный торговый центр «Кит» (общей площадью 21 тысяча 347,4 кв.м) и 8-этажный офисный центр (общей площадью 5 тысяч 23,7 кв.м), расположенных по адресу улица Малая Морская, 108 и 108/5 соответственно.

Сумма кредита изначально составляла 4 миллиона долларов, и компания брала его на строительство вышеупомянутого ТЦ. Частично кредит компанией был погашен, однако, когда она перестала платить, и накопила долг, банк подал в суд и выиграл его в трех разных инстанциях, дойдя, в том числе, и до Верховного суда. Но деньги компания так и не возвращает, безуспешно пытаясь через суды «отбиться» от банка, при этом получая ежемесячный доход достаточный для покрытия кредитных требований, но показывая в финансовых отчетах лишь убытки.

В связи с тем, что «Торжок» не выполнял условия кредитного договора, банк выставил на продажу право требования у компании 51,14 миллионов гривен. В итоге это право компания, выигравшая торги, переуступила ООО «Первомайск-Кондитер».

Также стоит напомнить, что Юрий Коваль, будучи председателем Хозяйственного суда Николаевской области, был задержан 16 ноября 2007 года в собственном кабинете сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Тогда у судьи изъяли около 5 тысяч долларов США и отпустили под подписку о невыезде. Позже Ковалю были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 364 («Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия») и ч. 2 ст. 368 УК («Получение взятки в особо крупном размере»).

В декабре 2008 года Верховная Рада Украины дает согласие на взятие Коваля под стражу – его арестовывают прямо в зале Печерского райсуда Киева. А в феврале 2010 года Херсонский апелляционный суд отпускает Юрия Коваля на подписку о невыезде, после чего уголовное производство против него «зависает».