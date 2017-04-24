История как в телесериале: в Николаеве нашелся отец двух детей, которых соцслужбы забрали у матери

В Николаеве нашелся отец брата и сестры, которых ранее соцслужбы забрали у матери-одиночки.

Об этом сообщили в администрации Заводского района Николаева.

Одинокая мать детей была лишена родительских прав за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Долгое время дети находились в реабилитационном центре, а впоследствии их перевели в интернат.

«Однажды в службу по делам детей администрации Заводского района обратился мужчина, который считал себя отцом детей, и объяснил, что не мог своевременно признать отцовство в связи со службой в Вооруженных Силах Украины и пребыванием в зоне АТО. Однако от детей он не отказывается и хотел быть их законным представителем. Дети также подтвердили, что знают этого человека именно как своего отца», - отмечено в сообщении.

Мужчина обратился в суд с иском о признании отцовства. Долгое время проходило рассмотрение дела, проводилась генетическая экспертиза и, наконец, 21 апреля суд установил отцовство мужчины над детьми. Теперь дети будут жить вместе со своим отцом, воспитываться в его семье.

Напомним, ранее сообщалось, что мэрия лишила трех николаевцев родительских прав.