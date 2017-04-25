Вадатурский надеется, что Савченко откажется от создания «облачного» порта: «Схема для легализации контрабанды»

Андрей Вадатурский Народный депутат Украины Андрей Вадатурский считает, что реализация идеи создания на базе коммунального предприятия «облачного» порта в районе Кинбурнской косы приведёт к тому, что в области появится место для легализации контрабанды.

Свое мнение по этому поводу он высказал во время передачи «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Нардеп отметил, что создание порта в таком отдалённом и труднодоступном месте лишит возможности контролировать деятельность предприятия, чем непременно воспользуются заинтересованные в нелегальном доходе лица.

– Там ничего не будет отстаиваться, там просто будут заниматься контрабандой, потому что это не понятно где. Вот пришло судно, прошло таможенную очистку, куда-то товары зашли. Мы это ни видеть не будем, ни знать об этом не будем. Нам будут показывать документы, которые даже проверить невозможно будет. Туда выехать даже проблема, - сказал он. – Сначала я боялся, что этим будет нанесен вред окружающей среде Кинбурнской косы, что какие-то будут последствия. На самом деле, там никаких разгрузочно-погрузочных работ проводиться не будет. Это – схема для легализации контрабанды. Я думаю, что Алексей Юрьевич (Савченко – прим.) поймёт и откажется от этой идеи, если он действительно приехал для борьбы с коррупцией. А нам ведь нужно, если ещё не отказались от идеи таможенного эксперимента, от выполнения и превышения плана (таможенных поступлений – прим.). Я думаю, что такие дыры будут наносить вред не только Одессе и Николаеву, а и в целом Украине. Поэтому нельзя такие вещи допускать. Я думаю, что люди разберутся и не дадут этому толчок. Там экономики нет. Я готов поспорить с любым профессионалом, который мне на цифрах покажет, почему можно проходить несколько портов и выходить туда, почти в открытое море, и заниматься этими работами, - добавил он.

Нардеп напомним, что он и раньше критиковал идею создания «облачного» порта, когда её озвучили бывшие руководители Министерства инфраструктуры Украины. По его словам, есть в регионе и другие объекты, которые можно развивать.

– Я и сейчас считаю, что это бредовая идея (создание «облачного» порта)… Есть Николаевский порт, есть порт «Ольвия». Туда можно инвестировать, никто не мешает этому. Есть Очаков, который, в принципе, решает все эти проблемы, - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что николаевский губернатор отмечал, что считает создание «облачного» порта своей задачей.