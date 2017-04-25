«Люди на местах хотят продать землю», - депутаты-аграрии Николаевского облсовета

Большинство владельцев земельных участков на самом деле хотят их продать.

Об этом шла речь в понедельник, 24 апреля, в ходе заседания постоянной депутаткой комиссии Николаевского областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций.

В частности, такое мнение высказали депутаты от «Нашего Края» Юрий Кормышкин и Тахир Садридинов, которые занимаются сельским хозяйством.

Напомним, ранее сообщалось о том, что две постоянные депутатские комиссии облсовета, в том числе и профильная по данному вопросу, не поддержали вынесение на сессию 27 апреля обращение фракции ВО «Батьківщина» относительно необходимости проведения Всеукраинского референдума по вопросу запрета продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине.

Не хватило голосов «за» и у представителей бюджетной комиссии. Мнения депутатов разделились.

- Обращение написано некорректно, - отметил Юрий Кормышкин.

На что глава фракции ВО «Батьківщина» Михаил Соколов заявил, что готов поменять формулировку в обращении, главная задача, по его словам, - чтобы любой переход на рыночные отношения происходил через референдум.

Кормышкин же отметил, что предложение само по себе хорошее, но результат референдума о запрете продажи земли будет таким, что 70% украинцев проголосует за.

- Люди на местах, бабушки по 50, 60, 70 лет хотят продать, и они не понимают, что может быть плохо потом. Мы все работаем на земле. Люди хотят продать (землю – ПН). А если мы на прямую у них спросим… это очень хорошее предложение, я тоже за продление моратория, но люди на местах, когда общаешься с пайщиками, они хотят продать, - заявил он. - Каждый день звонят, - продолжил его слова Садридинов.

Поддержал публично Соколова глава фракции «Оппозиционного блока» Владимир Фроленко.

- Все-таки земля – это целостность Украины. И решать одному человеку, который владеет сегодня паем – нецелесообразно. Нужно мнение всего народа, - сказал он.

В итоге, когда вопрос был поставлен на голосование, голоса разделились поровну: четверо депутатов - за, четверо – воздержались.