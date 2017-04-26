Николаевские спасатели ликвидировали два пожара в жилых домах, в одном из них пострадал ребёнок

На выходных, 23 апреля, спасатели Николаевщины дважды ликвидировали пожары в частных жилых домах.

Об этом сообщили в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Сообщается, что первый звонок поступил 23 апреля в 12:22. Очевидцы сообщили о пожаре по ул. Димитрова Центрального района Николаева. На место прибыл дежурный караул 1 Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области. Во время разведки в помещении спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 76-и лет. Спасатели локализовали пожар на площади 5 кв. м. в 12:38 и в 12:41 ликвидировали. Работало 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Причина устанавливается.

Второй звонок поступил в 16:33 на пункт связи 7 Государственной пожарно-спасательной части. Сообщили о том, что возник пожар в частном жилом доме по адресу ул. Соборная м. Баштанка и травмировалась ребенок. По прибытию на место было установлено, что подросток, сын хозяев, хотел обогреть помещение и зажигал печь. Парень положил дрова в печь, залил их бензином, а когда поджег спички вспыхнул огонь и обжег его. До приезда бригады медицинской помощи спасатели оказали парню первую помощь. Подростка с ожогами первой степени доставили в Баштанскую центральную районную больницу. В 16:46 пожар локализовали, а в 17:00 ликвидировали на площади 3 м. кв. От Службы спасения привлекалась 1 единица техники и 5 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине 10-летний мальчик спас из пожара трех братьев.