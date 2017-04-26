Николаевцы почтили память героев-ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы

В среду, 26 апреля, возле памятника «Скорбный ангел Чернобыля», расположенного на пересечении улицы Театральной и проспекта Мира, николаевцы почтили память погибших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции и пострадавших вследствие катастрофы.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в этом году исполняется 31 год Чернобыльской трагедии, которая считается крупнейшей в истории мировой атомной энергетики.

В митинге-реквиеме приняли участие Николаевский городской голова Александр Сенкевич и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко.

Виктория Москаленко, выступая перед собравшимися, поблагодарила ликвидаторов от лица всего депутатского корпуса областного совета.

- Уважаемые ликвидаторы чернобыльской трагедии! Женщины, мужчины – все те, кто ринулся на то, чтобы сохранить не свое здоровье и жизнь, а жизнь многих украинских семей. Всей Украины и можно сказать всего мира. В этот день я хочу обратиться ко всем семьям,которые потеряли кормильца, где сегодня нет мужчины и женщины, у которых трагедия забрала родных. Хочу обратиться к вам со словами благодарности и выразить от себя лично и от всего депутатского корпуса областного совета большие слова благодарности. Многие сегодня говорят о героизме, но ваш героизм был не на словах! - сказала она.

В свою очередь Александр Сенкевич отметил, что власти делают всё возможное для оказания поддержки пострадавшим в этой страшной трагедии.

- Я всегда говорю, что для меня нет разницы между людьми, которые участвовали в боевых действиях, и которые участвовали в ликвидации аварии. Ликвидаторы тоже воевали, но с невидимым врагом. Городские власти пытаются поддерживать ликвидаторов. Мы придумываем свои программы, не государственные, а местные. Департамент социальной защиты и труда тоже пытается деньги, которые появляются, направлять на помощь людям, которые пострадали от этой трагедии. Спасибо всем, кто ценой своего здоровья и жизни дал нам возможность сегодня спокойной жить в спокойном экологическим чистом Николаеве, - сказал мэр.

Участники митинга-реквиема почтили светлую память погибших минутой молчания и выпустили голубей. Священнослужители отпели поминальную панихиду, а затем все желающие возложили цветы к памятному знаку.

Справка

В Николаевской области перебывают на учете 7 тысяч 70 пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Больше всего таких людей зарегистрировано в городе Николаеве — 2 тысячи 594 человека и Южноукраинске — 1 тысяча 9 человек.

Непосредственно в момент аварии погиб 31 человек, около 600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке территории и возведении саркофага, получили высокие дозы радиации. Всего за два десятилетия от последствий аварии умерли почти 18 тысяч человек, включая детей.