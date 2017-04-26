Сенкевич подписал договор на пять миллионов гривен о социальном партнерстве с НГЗ

В среду, 26 апреля, городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал договор социального партнерства с директором Николаевского глиноземного завода Дмитрием Мирным, согласно которому предприятие выделит около 5 миллионов гривен на развитие ряда городских объектов.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Перед тем, как приступить к подписанию договора, представители завода отчитались о том, что в 2016 году НГЗ на финансирование развития инфраструктуры региона было выделено около 6 миллионов гривен.

Дмитрий Мирный После этого, генеральный директор Николаевского глиноземного завода Дмитрий Мирный рассказал о том, что запланировано на 2017 год.

- Николаевский глиноземный завод продолжит инвестировать средства в развитие инфраструктуры города. в рамках программы социального партнерства мы планируем направить около 5 миллионов гривен на такие программы, как «Здоровая нация», «Поддержка детей инвалидов», экологические проекты. Также продолжится наше сотрудничество с николаевским зоопарком, музеем Верещагина, театрами. Будут выделены средства на закупку и оснащение детской школы искусств №2, детского центра внешкольной работы Корабельного района. Будем направлять средства на издание краеведческой литературы. Кроме того у нас в планах установка еще одной площадки для детей с ограниченными возможностями, освещение опасных переходов с помощью Led-тамп. Также мы продолжим совместную работу по грантовому конкурсу и совместному инвестированию различных проектов горожан, - сказал Мирный.

В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич сказал, что социальное партнерство позволяет экономить бюджетные средства.

- Я всегда говорю, что надо отходить от логики Советского Союза, от мысли о том, как нам разделить то, что у нас есть. Главное понимать, как нам получить больше, чем у нас есть. На сегодняшний день я очень рад тому, что эта программа продолжается, тем, что мы можем, используя грантовые средства, экономить средства бюджета, - сказал Сенкевич.

Стоит отметить, что условия договора с НГЗ предусматривают софинансирование из бюджета города.

- Это обязательное условие данной программы. То есть мы финансируем наши проекты 50 на 50. То есть 50% дает НГЗ, 50% дает горисполком. Какие-то деньги я предусматриваю из бюджета Николаева, какие-то деньги мы предусматриваем из депутатских и так далее. То есть депутаты приходят и пытаются предложить какие-то проекты на своих округах. Это очень важно с той точки зрения, что мы готовы и дальше идти, чтобы показать свою заинтересованность не просто «распилить» чьи-то чужие деньги или неэффективно потратить свои. Дело в том, что в таких проектах бюджет используется максимально эффективно, потому что контроль с двух сторон – со стороны частного инвестора и со стороны власти, - пояснил Сенкевич.

Вместе с тем, как добавил гендиректор НГЗ, не все проекты предусматривают софинансирование. Часть объектов ифраструктуры, как города, так и области будут выполнены за счет НГЗ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что губернатор Николаевщины предложил создать спецкомиссию для проверки законности приватизации НГЗ и заявил, что сегодня есть вопросы по причалам, которые находятся «в непонятной аренде» этого предприятия.