Нацгвардейцы, охраняющие Южноукраинскую АЭС, вернулись из зоны проведения АТО

Бойцы воинской части 3044 по охране Южно-Украинской АЭС вернулись из зоны проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Десять нацгвардейцев провели в зоне АТО два месяца. Южноукраинские бойцы несли службу на взводных опорных пунктах. После недельного отдыха их ждет основная работа: охрана Южно-Украинской АЭС.

Руководство атомной станции, воинской части и профсоюзного комитета выразили искреннюю благодарность военнослужащим.

Кроме вернувшихся бойцов, сейчас 58 военнослужащих части 3044 имеют статус участника боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции.

Напомним, что ранее в Николаев из зоны АТО вернулись нацгвардейцы.