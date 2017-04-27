Для николаевских школьников провели акцию «Будущее без наркотиков»

В Николаевской общеобразовательной школе №31, в понедельник, 24 апреля, прошла социально-информационная акция «Майбутнє без наркотиків».

Об этом идёт речь в сообщении, пришедшем на почту «Преступности.НЕТ».

В проведении акции поучаствовала районная общественная организация «Джерело», которая предоставила тематическую выставку, иллюстрированные информационные материалы, показала мини-спектакль «Скажи наркотикам НЕТ!».

«В наше время молодежь подвергается искушениям, которые приводят к увеличению численности наркоманов. А вот методы борьбы и способы противодействия такому злу на данный момент недостаточны и неэффективны. Поэтому большая ответственность ложится на школы и учителей. Пропаганда здорового способа жизни требует современных форм и методов», - говорится в сообщении.

Ранее, главврач областного наркологического диспансера Петр Рымарь рассказал, что каждый четвертый из числа опрошенных школьников Николаева и Николаевской области знают, где легко найти наркотики и алкоголь.