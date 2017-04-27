«Николаевводоканал» приступил к восстановлению асфальта в местах, где его разрывали для ремонтных работ

Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» совместно со специалистами «ЭЛУ Автодорог» приступили к восстановлению дорожного покрытия в местах, где еще зимой проводились работы на сетях водоснабжения и водоотведения.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Николаевводоканал».

«Уже сегодня проведено благоустройство пяти таких мест и начато восстановление автодороги возле железнодорожного переезда по улице Гражданская. Вчера специалисты проложили первый слой асфальта. Движение транспорта восстановлено. Дорожное покрытие будет соответствовать всем строительным нормам и стандартам качества», – отметили в «водоканале».

В целом по городу насчитывается 167 подобных разрытий. На «Николаевводоканале» отмечают, что в ближайшее время все разрытия будут восстановлены и заасфальтированы.

Напомним, жители Николаева возмутились тем, что городские службы вместо ремонта ям на дорогах выставляют вокруг них деревянные ограждения, которые в итоге могут простоять до полугода, мешая проезду транспорта. Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что ремонт проводить не позволяли погодные условия и, когда они улучшаться, то асфальт будет восстановлен.