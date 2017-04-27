Родители полуторагодовалого николаевца ищут деньги ему на операцию по удалению опухоли головного мозга

Родители полуторогодовалого Александра Рыжука ищут 10 тысяч долларов на проведение операции по удалению опухоли головного мозга, которая была обнаружена у их сына.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказала мама мальчика Ирина Рыжук.

Как рассказала мама мальчика, в один из дней у ребенка началась рвота и судороги. Родители вызвали скорую помощь, которая доставила их в больницу. Ребенка положили в реанимацию, предварительно поставив диагноз – менингит.

Спустя 4 дня, мальчика выписали из реанимации. При осмотре ребенка, невропатолог поставил под сомнение вопрос того, что у мальчика менингит и предложил сделать МРТ.

- 6 апреля, перед Благовещением мы едем в Дубки на МРТ. Нам делают томографию и находят объемное образование слева, - рассказывает мама ребенка.

После получения результатов МРТ, родители узнают, что необходима операция, которую могут сделать только в Москве.

- Операция стоит 10 тысяч долларов, плюс реабилитация, которая нам тоже понадобится, - говорит мама ребенка.

Реквизиты для оказания помощи: Райффайзенбанк, карта № 4149501748471555.

Контакты мамы мальчика: Рыжук Ирина Ивановна, ‎(093) – 663 – 54 – 56.