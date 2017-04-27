Николаевская рыбоохрана испробовала «беспилотник» и судно на воздушной подушке для поиска браконьеров

В Николаеве прошли тактические учения инспекторов Николаевского рыбоохранного патруля, по выявлению и задержанию правонарушителей природоохранного законодательства, с привлечением беспилотных летательных аппаратов и судна на воздушной подушке.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ с места событий.

Так, испытуемый «беспилотник» был предоставлен школой пилотов беспилотных летательных аппаратов «Открытое небо». Руководитель проекта Александр Перевозник рассказал о том, как работает устройство.

- Летательный аппарат, который управляется оператором, летает на большие расстояния и может в онлайн режиме передавать картинку, соответственно можно выявить браконьеров, какие-то противоправные действия на воде. Рыбоохрана это видит и реагирует согласно действующему законодательству, - сказал Александр Перевозник.

Также он отметил, что Николаевская область может стать первой в Украине, в которой рыбоохрана использует в своей работе данные технологии.

- В других областях для ловли браконьеров беспилотники еще не применяются, для эксплуатации нужны специалисты-операторы, которые могут управлять этим устройством. Мы проводим пилотный проект, чтобы понять смогут ли они эксплуатироваться и быть эффективными. Сегодня проведем тестовые полеты, - сказал Александр Перевозник.

С помощью «беспилотника» присутствующие осмотрели территорию алляуд, на которой браконьеры обнаружены не были.

По завершению учений, главный специалист сектора юридической работы Николаевской рыбоохраны Алексей Кравченко рассказал, что техника хорошо оснащена и могла бы эффективно использоваться в области.

- Техника достаточно хорошо оснащена, достаточно детально видно местность, побережье. Если будет замечен браконьер, то оперативная группы быстро сможет добраться до него и не дать ему смыться. Несмотря на то, что техника достаточно дорогая, думаю что это себя оправдывает. Если она будет закуплена в достаточном количестве, то это пойдет нам на руку и, я надеюсь, приблизит к минимуму браконьерство в нашей области, - сказал он.

Стоит отметить, что данный беспилотный летательный аппарат стоит около 25-30 тысяч гривен.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в «Николаеврыбохране» возмутились, что пограничники присвоили себе их заслугу в задержании браконьеров