Тогда отказался, а сейчас «будет думать»: Макарьян о вероятности назначения его главой Николаевского БПП

Давид Макарьян Народный депутат Украины Давид Макарьян заявил, что ему больно смотреть, как сегодня управляют Николаевской областной организацией партии «Блок Петра Порошенко – «Солидарность», и что, если ему предложат ее возглавить, то он «будет думать».

Соответствующее заявление он сделал в комментарии «Преступности.НЕТ».

- На сегодняшний день у областной ячейки БПП есть руководитель (Юрий Бирюков – советник Президента – ПН). Моя задача, как депутата Верховного Совета от БПП и члена политсовета партии, – обеспечивать партийный порядок, - сказал он. – Не секрет, что в свое время, я возглавлял президентский штаб в области, потом являлся главным менеджером по работе в штабах местных советов. И мне больно смотреть на то, что происходит в партии БПП в Николаевской области. Я считаю, что менеджеры, которые сегодня управляют парторганизацией, они уничтожают партийную структуру, партийную ячейку БПП. Они для людей ничего не делают хорошего в районах, в своих местных ячейках, они просто вообще ничего не делают. И мне кажется, что больше они делают плохого, чем хорошего.

По его словам, недавно киевские партийные специалисты провели проверку в областной ячейке.

- И пусть они делают выводы, идет работа в Николаевской области по партийной линии или не идет. Потому что люди на выборах отдают голоса за определённые партии, которые отстаивают интересы людей, помогают людям и делают жизнь лучше. А депутаты, которых выбрали люди от партии БПП, и сама партия БПП сегодня живут все своей жизнью. И для меня это неприемлемо, как для человека, который стоял у истоков этого всего, - сказал он.

На уточняющий вопрос, предлагали ли ему в случае чего возглавить парторганизацию, Макарьян ответил:

- Мне эту должность предлагали занять перед назначением Юры Бирюкова, я отказался.

Теперь же, как добавил нардеп, он «будет думать».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Бирюков сменил на этой должности нардепа Андрея Вадатурского в марте прошлого года.