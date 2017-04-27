У Сенкевича пообещали, что инвестор благоустроит набережную на Намыве

Администрация Заводского района Николаева заключила договор с ООО «КОФКО АГРИ РЕСОРСИЗ Украина», о комплексном благоустройстве береговой территории по ул. Лазурной.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Предметом договора является взаимодействие и сотрудничество сторон по комплексному благоустройству рекреационной зоны активного отдыха - береговой территории по ул. Лазурной (вблизи жилых домов №№ 42, 52-А).

Отмечается, что согласно договору инвестор полностью оплачивает проектирование и выполнение вышеуказанных работ.

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