Полиция Николаевской области объявила в розыск пропавшую 16-летнюю девушку

На Николаевщине полиция разыскивает 16-летнюю девушку, которая 23 апреля 2017 ушла из дома.



Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«Николаевским отделением Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается Данченкова Владислава Вячеславовна 2001 года рождения, которая 23 апреля 2017 ушла из дома, расположенного в селе Колодца Николаевского района, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Приметы: рост 175 см, волосы русые, вьющиеся стриженные под «Каре», лицо овальное, глаза серо-зеленого цвета. Носит очки в белой оправе.

Была одета: короткая куртка серого цвета, джинсы синего цвета, черные кроссовки. При себе имела красную женскую сумку.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, сообщить в Николаевского отделения Очаковского ОП ГУНП по адресу: г.Николаев, ул. Очаковская, 164, или по телефонам (0512) 48-05-02, 102.