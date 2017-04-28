На Николаевщине прошли сборы с экипажами БТР воинских частей Нацгвардии

С 24 по 28 апреля 2017 года согласно плану занятий учебного модуля на базе Ольшанского полигона Николаевской области и на территории общевойскового полигона Широкий лан военнослужащие Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины совершенствовали свои профессиональные навыки во время учебных сборов с экипажами БТР.

Об этом сообщили в николаевской в/ч 3039 Нацгвардии Украины.

Кроме основных элементов, таких как выверка и пристрелка вооружение БТР, ориентирование на местности без карты, слаживание экипажей БТР, порядок настройки радиостанций, гвардейцы выполняли упражнения с вооружения бронетехники днем ​​и ночью. Отработка контрольных элементов происходила на военных машинах БТР-60, 70, 80.

Отмечается, что все военнослужащие остались довольны от организации и хода военных сборов. Также, действиями своих подчиненных остался доволен заместитель начальника Южного территориального управления полковник Юрий Покотилов.