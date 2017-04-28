Из-за окурка, брошенного на обочину дороги горел Матвеевский лес

Из-за окурка, брошенного на обочину дороги вдоль Матвеевского леса, произошел пожар.

Об этом на своей странице в Facebook написал николаевский активист Сергей Савченко, известный под ником «Матвеевский Лес».

«Окурок идиота. Все просто, ты дебил. Идешь по лесу на свою гребаную дачу, ковыряешься там, бухаешь, чешешь немытые яйца, выносишь мусор в лес, потому что жалко заплатить 20 гривен в месяц за вывоз. На дачу едешь на Матвеевской маршрутке, чтобы сэкономить на прямом проезде до дач четыре гривны, которые тратишь на чипсы и двухлитровую бутылку пива. Потом выкидываешь пустую бутылку и упаковку в лесу, пока идешь пешком расстояние на которое сэкономил. После пива закуриваешь сигарету, которую выкидываешь потом не потушив. Результат минус 2500 метров леса. Надо отдать должное МЧС, быстро прискакали две машины. Локализовали пожар», - написал Савченко.