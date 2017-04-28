В Николаеве на пляже «Стрелка» сломали качелю, которая была установлена за грантовые средства

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В Николаеве на пляже «Стрелка», на обустроенной территории для отдыха, сломали качелю, которая была установлена за грантовые средства.

Об этом на своей странице в Facebook написала Елена Трифонова, которая обустроила эту зону для отдыха.

«Два года назад был выигран грант от ТМ Черниговское и была благоустроенна территория на пляже Стрелка, установлены лавочки, скамеечки, урны, качели, освещение, высажены деревья. Пляж стал пляжем, потому что до этого там не было ни-че-го!! Сейчас разбитые урны, выломаны доски со скамеек, сломаны деревья, сегодня повалена качеля», - написала Трифонова.

По ее слова это связано с тем, что Парк Победу, в котором находится пляж не охраняется. 

Напомним, что в прошлом году в Николаеве на пляже «Стрелка» сгорел деревянный дом, в котором хранилось оборудование для зоны отдыха.

Ранее предпринимательница, которая обустроила эту зону для отдыха, рассказала, что хулиганы пытались разгромить туалет, и обвинила полицию в бездействии

Александра Вязникова

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русскийобщество