В Николаевской области менее половины многоквартирных домов оснащены счетчиками воды

В Министерстве регионального развития, строительства и коммунальных услуг Украины рассказали, в каких областях больше всего многоквартирных домов оснащено счетчиками воды.

Об этом сообщает портал Domik.ua.

Так, по состоянию на 1 марта 2017 года в Украине 141 678 многоквартирных домов подключено к системе централизованного водоснабжения. Из них 38 075 домов оснащено приборами учета потребления воды.

Наибольшее количество многоквартирных домов оборудовано счетчиками в Киеве — 98,7%. На втором месте по оснащению жилого фонда приборами учета — Ивано-Франковская область, где 75,6% многоквартирных домов оборудовано счетчиками воды. На третьем месте — Кировоградская область с показателем в 53,6%.

В то же время, в Николаевской области 47,2% домов оснащены счетчиками воды.

Наименьшее количество домов оснащено счетчиками воды во Львовской области — 1,9%.

Напомним, с 15 апреля 2017 года в Николаеве вступил в силу новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение, который составил 14 гривен 89 гривен за один кубометр воды.