На Николаевщине военные на учениях форсировали Южный Буг: «Танк ведет себя как хоккеист на льду»

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На Николаевщине 59-я отдельная мотопехотная бригада в ходе командно-штабных учений форсировала реку Южный Буг.

Об этом сообщает «Військове телебачення України».

Соединения бригады провели марш-бросок из межвидового центра подготовки военных частей и подразделений к полигону в Херсонской области. Во время марша неоднократно военные преодолевали водные преграды, используя 170-тонный паром.

- Перед этим мы тренировали заезд на металлические платформы, потому что танк ведет себя на железе совсем по-другому, как хоккеист на льду, - рассказал один из танкистов об особенностях учений. 

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские десантники начали обучение под руководством международных инструкторов.

Вадим Богданов

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русскийобщество