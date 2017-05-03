На Николаевщине военные на учениях форсировали Южный Буг: «Танк ведет себя как хоккеист на льду»

На Николаевщине 59-я отдельная мотопехотная бригада в ходе командно-штабных учений форсировала реку Южный Буг.

Об этом сообщает «Військове телебачення України».

Соединения бригады провели марш-бросок из межвидового центра подготовки военных частей и подразделений к полигону в Херсонской области. Во время марша неоднократно военные преодолевали водные преграды, используя 170-тонный паром.

- Перед этим мы тренировали заезд на металлические платформы, потому что танк ведет себя на железе совсем по-другому, как хоккеист на льду, - рассказал один из танкистов об особенностях учений.