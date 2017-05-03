«Завтрак туриста»: военные обнаружили зубы в своем сухпайке

В сухом пайке для солдат ВСУ обнаружили зубы.

Соответствующую фотографию опубликовал бывший боец АТО Сергей Турович в Facebook.

На фото показан солдатский сухой паек «Завтрак туриста», среди мяса которого четко видны зубы.

«Когда каждый день читаешь о смерти и увечья, а потом тебе показывают вот такое, оно срывает крышу. Я готов впиваться в глотки. Солдатский сухпай. «Завтрак туриста». Внутри какие-то зубы. Зубы», – возмутился Турович.