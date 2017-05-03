В Николаеве жильцы многоэтажки не дали «Николаевгазу» установить счётчик на их дом

В Николаеве, 3 апреля жильцы дома по улице Скороходова не дали работникам «Николаевгаза» установить на их дом общий газовый счётчик.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, утром газовщики срезали кусок газовой трубы и установили щит для счётчика. Возмущенные жильцы сообщают, что ранее писали отказ от общего счётчика и сотрудниками предупреждены не были. В противовес сотрудники «Николаевгаза» уверяют, что 2 апреля расклеили объявления на подъездах.

Возмущенные, по их мнению, противозаконными действиями службы жители дома вызвали полицию.



Вместе с полицией жильцы дома и сотрудники «Николаевгаза» решили, что вернут газоснабжение в дом, а установят счётчик только после того, как все жильцы будут ознакомлены и примут решение касательно того, будут они устанавливать индивидуальные счётчики или нет.

Не смотря на решение, газоснабжение в дом так и не вернули. После отъезда полиции, работники «Николаевгаза», не сумев определиться что им делать, поехали устанавливать счётчик на другой дом.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила инвестиционную программу ПАО «Николаевгаз» на 2017 год, которой предусмотрено направить 13,6 миллионов гривен на установку потребителям 493 домовых счетчиков.

Препятствование в установке счетчика по государственной программе предусматривает применение предельных норм потребления газа, определенных Кодексом газораспределительных систем. После составления соответствующего акта об отказе от прибора месячные начисления у потребителей, например, которые имеют газовую плиту и при отсутствии у них централизованного горячего водоснабжения, возрастет в 2,5 раза - с нормы 7,1 м.куб до 18,3 кубометров на человека. Кроме того, в соответствии с законодательством, с 1 января 2018 года потребителям, которые не имеют счетчика, будет вообще запрещено поставлять природный газ.

Отметим, что это не первый случай, когда жители препятствуют установлению газовых счётчиков. Похожие ситуации происходили в многоэтажке по улице Озерной и в доме по Проспекту Мира.