Информация о вымогательстве госисполнителями взятки у николаевского бизнесмена не подтвердилась, – Возняк

Роман Возняк Начальник Главного управления юстиции в Николаевской области Роман Возняк заявил, что информация, ранее распространенная волонтером Давидом Арахамией о вымогательстве работниками управления исполнительной службы денег из бизнесмена не нашла своего подтверждения.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг, 4 мая.

Напомним, в мае прошлого года Давид Арахамия заявил, что чиновники из управления исполнительной службы главного теруправления юстиции в Николаевской области вымогали у бизнесмена, который купил помещение через систему закупок «Сетам», заплатить им 50 тысяч гривен взятки за выдачу соответствующих документов.

После, Роман Возняк обратился к министру юстиции Украины Павлу Петренку с просьбой инициировать служебное расследование по фактам коррупции.

В итоге, по словам Возняка, информация не подтвердилась.