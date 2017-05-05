Информация о вымогательстве госисполнителями взятки у николаевского бизнесмена не подтвердилась, – Возняк

Начальник Главного управления юстиции в Николаевской области Роман Возняк заявил, что информация, ранее распространенная волонтером Давидом Арахамией о вымогательстве работниками управления исполнительной службы денег из бизнесмена не нашла своего подтверждения.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг, 4 мая.
Напомним, в мае прошлого года Давид Арахамия заявил, что чиновники из управления исполнительной службы главного теруправления юстиции в Николаевской области вымогали у бизнесмена, который купил помещение через систему закупок «Сетам», заплатить им 50 тысяч гривен взятки за выдачу соответствующих документов.
После, Роман Возняк обратился к министру юстиции Украины Павлу Петренку с просьбой инициировать служебное расследование по фактам коррупции.
В итоге, по словам Возняка, информация не подтвердилась.
- Мы обращались в минюст с прошением касательно первичной служебной проверки, мы и сами провели служебную проверку, по результатам которой я проинформировал Национальную полицию. Через какое-то время нам пришел ответ из полиции, что не усматривается состава преступления. Самое главное, что в результате лицо, права которого были нарушены, совместными мероприятиями управления юстиции и минюста смогло стать владельцем своего имущества и возобновить свои права. Будем надеяться, что в будущем не будет таких событий в жизни исполнительной службы, - сказал Возняк.