«Дайте шанс парню жить»: 27-летнему николаевцу, который получил производственную травму, нужна помощь

27-летний николаевец, который получил ушиб головы на производстве и перенес трепанацию черепа впал в кому и нуждается в помощи.

Об этом идет речь в письме, которое пришло на почту «Преступности.НЕТ».

«Его зовут Игорь Церуш, ему 27 лет, проживает в городе Николаеве. 26 апреля этого года пошел на работу на предприятие «Никмет-Терминал», в результате несчастного случая получил травму линейный перелом правой височной, теменной костей, субдуральная гематома правой лобно-теменно-височной области, ушиб головного мозга тяжелой степени. Был доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Николаева. Была сделана трепанация. Парень сейчас впал в кому 3 степени», - говорится

Также автор письма отмечает, что руководство предприятия, на котором работает Церуш, умалчивает то, что травма была получена на производстве.

«Руководители предприятия умалчивают что это производственная травма, но дело уже передано в правохранительные органы, на лечение катострофически не хватает средств. У него остались жена и маленький ребенок (1,5 года). Помогите донести информацию до общественности, дайте шанс парню жить», - говорится в письме.

Реквизиты для оказания помощи: 4149 4978 5981 9072 ЦЕРУШ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА (жена), тел. (093)-133-09-34

Напомним, что ранее сообщалось о том, что родители десятилетнего мальчика ищут 125 тысяч долларов на спасение сына