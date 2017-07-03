Рабочие, уничтожившие рубероидом палисадник жительницы Николаева, высадят ей новые растения осенью, - Департамент ЖКХ

В Николаеве подрядчик к осени восстановит зеленые насаждения, которые его работники уничтожили во время ремонтных работ крыши, сбрасывая с нее старый рубероид на палисадник.

Об этом в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» сообщила заместитель начальника отдела координации и общественных связей Департамента ЖКХ Лариса Зайцева.

Напомним, как ранее сообщалось, в Николаеве во время выполнения капитального ремонта крыши дома по улице Колодезная 13а работники, сбрасывая сверху старое покрытие, полностью уничтожили зеленые насаждения, за которыми ухаживала местная пенсионерка.

В результате были уничтожены пять деревьев акации, вишни и клена, 15 кустарников сирени и смородины, пять кустов роз и «бесчисленное количество ирисов и хризантем».

Лариса Зайцева сообщила, что Департамент провел беседу с подрядчиком, который в свою очередь дал обещание убрать территорию и возместить нанесенный ущерб, высадив уничтоженные растения осенью.

- Они (подрядная организация, – ПН) сами пообещали, что все уберут и насколько смогут осенью восстановят зеленые насаждения, или высадят другие. Они (работники, – ПН) действительно нанесли вред и пообещали это исправить. С точки зрения технического надзора был проведен разговор Андреем Николаевичем (директор департамента ЖКХ Андрей Палько, – ПН) со специалистом, который вел технический надзор. Специалист в свою очередь был наказан, насколько я знаю, и теперь он будет следить, чтобы подрядная организация выполнила свои обещания. В плане финансового наказания я не могу пока ничего сказать, так как это будет известно лишь тогда, когда будут закрывать акты выполненных работ. Они (подрядная организация, – ПН) сказали, что все уберут, вскопают и осенью высадят зеленые насаждения, -сказала Зайцева.

На данный момент рабочие уже собрали весь рубероид с территории сада и сложили его рядом в кучи.

Стоит отметить, что согласно информации, которая опубликована на сайте публичных закупок «ProZorro», следует, что для выполнения капитального ремонта крыши дома по улице Колодезная, 13а, Департамент ЖКХ заключил договор на сумму 302 тысячи 499 гривен с фирмой «Агро Рос Буд».

Стоит отметить, что основным видом деятельности данной фирмы является «выращивание зерновых культур (кроме риса), бобовых культур и семян масличных культур».

Также примечательно, что до 3 марта этого года данная фирма называлась «Частное предприятие сельскохозяйственное предприятие «Агро-рост». Директором «Агро Рос Буда» указан Юрий Явийский.

Капитальный ремонт крыши дома по улице Колодезная, 17 также выполняла фирма «Агро Рос Буд», которая по условиям подписанного договора хочет получить за свою работу 319 тысяч 269 гривен.