Незрячие джазмены-виртуозы поразили николаевцев своим талантом

В Николаеве 2 июля выступили незрячие джазмены из Днепра, которые доказали своим примером, что нет ничего невозможного.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Вокалист Геннадий Суменков и пианист Иван Мохий подарили зрителям русского драмтеатра свой «махровый» голос и виртуозную игру на фортепиано. Отличительная особенность этих музыкантов состоит в том, что оба являются незрячими. Именно поэтому, наверняка, они обладают особыми теплыми чувствами в исполнении произведений.

– Мы стараемся расширять свою географию и на этот раз у нас музыканты из Днепропетровской области. Программа у нас сегодня необычная. «Джаз в темноте» – названо так не просто, потому что оба музыканта не обладают зрением, которым обладаем с вами мы. Я думаю, что именно поэтому у них особое отношение к звукам, особое отношение к музыке, – поделилась николаевская вокалистка Татьяна Орлова, представив исполнителей публике.

За время выступления они успели подарить композиции, как и всемирно известных музыкантов, так и собственного авторства. Последние, в особенности, лирические, даже несли в себе глубокие истории создания, которыми делились джазмены. Например, одно произведение из авторского багажа Суменкова было написано, когда тот был влюблен, чем он поделился, прежде чем исполнить песню.

– Не всегда это взаимно, но это уже другой вопрос. Сам факт, что была эта романтика. Попытка лирикой добиться человека и в итоге я написал песню, которая называется «Until the star», – рассказал он.

Стоит отметить, что в свое время Геннадий и Иван побеждали в многочисленных международных джазовых конкурсах, а также ранее бывали в Николаеве в рамках выступлений джаз-оркестра PERFORMANCE BIG BAND Владимира Алексеева, но этот концерт стал для них первым в Николаеве в дуэтном составе.