Семья из России попросила статус беженцев в Украине из-за преследований за посты в соцсетях

На одном из пунктов пропуска на границе с Россией вечером 1 июля семья россиян попросила статус беженцев в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что во время прохождения пограничного контроля к сотрудникам Госпогранслужбы Украины с просьбой о предоставлении статуса беженцев обратились 32-летний гражданин России и его 33-летняя жена, также гражданка России. Они прибыли из соседней страны пешком с маленьким ребенком.

«Граждане России во время беседы рассказали, что, в связи с политическими преследованиями, они были вынуждены просить о статусе беженцев. Преследование россиян начались после высказывания мужа своей позиции о смене власти в РФ. За это он был привлечен к уголовной ответственности, а ныне подвергается дальнейшим преследованиям», - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян отметил, что глава семьи - непубличный человек и свое мнение высказывал только в соцсетях, сообщает Громадське радио. Он добавил, что, по словам россиянки, ее муж сейчас находится под следствием в России. У него подписка о невыезде.

На вопрос о том, могут ли выдать этих граждан на запрос Российской Федерации, поскольку у главы семьи подписка о невыезде, Олег Слободян пояснил, что если человек просит политического убежища, действуют определенные правила.

По словам Олега Слободяна, семья, попросившая об убежище, 90 дней будет находиться в Украине. За это время в Миграционной службе должны принять решение о предоставлении им статуса беженцев.

Напомним, ранее сообщалось, что двое российских оппозиционеров попросили политическое убежище в Украине.