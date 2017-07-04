«Справились с задачами на «отлично», - николаевские десантники завершили учения в Львовской области

Военнослужащие 79-й Николаевской отдельной десантно-штурмовой бригады завершили участие в учениях в Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе 79-й бригады.

Напомним, что во время учений николаевские десантники перенимали опыт у международных инструкторов.

«Николаевские десантники повысили свой профессиональный уровень, углубили знания в учебных аудиториях, отшлифовали умения и навыки на полигоне. Как на индивидуальном уровне, так и в составе своих подразделений. Практические занятия проводились согласно стандартам НАТО. По результатам учений лучшие военнослужащие были поощрены памятными ведомственными грамотами. Николаевские десантники справились с учебными задачами на «отлично» и готовятся к проведению бригадных тактических учений», - рассказали в 79-й бригаде.