Население Николаевщины с начала года уменьшилось на 4 тысячи человек

Численность населения Николаевской области в течение января–апреля 2017 года сократилась на 4 тысячи человек (на 0,3%) и на 1 мая составила 1 миллион 146,1 тысячи человек.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Уменьшение численности населения произошло преимущественно за счет естественной убыли, которая составила 2,9 тысячи человек, на каждые 100 умерших пришлось 52 новорожденных. За прошлый год в области родилось 10,8 тысячи малышей или 9,3 ребенка на 1000 жителей. Наименьшее значение коэффициента рождаемости зарегистрировано в Очаковском районе (8,1 человека на 1000 жителей), наибольшее – в Баштанском (11,8 человека).

В половой структуре населения Николаевщины характерным оставалось преобладание женщин. Их было на 85,3 тысячи больше, чем мужчин. На каждую тысячу женщин в среднем приходилось 862 мужчины. Наименьшее число мужчин на тысячу женщин приходилось в Вознесенске (822), а наибольшее – в Казанковском районе (929). По расчетным данным, средний возраст жителей области составлял 41 год, причем женщины старше мужчин: их средний возраст составил 43 года против 38 лет у мужчин.

Для возрастной структуры населения области характерен достаточно высокий удельный вес людей старших возрастных групп и меньший – детей. Доля детей в возрасте до 14 лет в общей численности постоянного населения составила 15,6%, в то же время процент жителей в возрасте 60 лет и старше достиг 22,3%.

Напомним, ранее сообщалось, что каждый пятый николаевец курит, чаще всего «доза» составляет 6-10 сигарет в день.