Николаевцы поделились историями о том, как они не могли дозвониться на «102» - в полиции обещают все исправить

Жители Николаева возмущены тем, что на полицейскую спецлинию «102» часто невозможно дозвониться – там попросту не берут трубку, а потом еще и не перезванивают.

Так, корреспондент «Преступности.НЕТ» Андрей Лохматов на своей странице в социальной сети «Facebook» написал о том, что уже не единожды не может дозвониться в полицию.

«Лично со мной это далеко не впервые, когда по номеру "102" никто не берет трубку. Вот сейчас снова - гудки длиною в минуту и на этом все. Ладно, в данном случае у меня тут ничего серьезного и уже полиция не нужна, но осадочек, осадочек не покидает. Ладно, вышла кофе попить или припудрить носик. Но вот в чем дело, украинская экстренная служба "911", даже если не подняла трубку, то и не перезванивает. Вот какая штука. То есть либо номер у них не определяется, либо по приходу после кофе и припудренного носика впадло перезвонить и спросить, что там у вас случилось и может быть вас там уже убили? В обоих случаях беда. А на том конце провода может быть что угодно», - написал он.

В ответ на это другие николаевцы стали рассказывать, что в их практике это тоже случалось.

«Абсолютно аналогичная ситуация была вчера: фура едет по проспекту, я пристраиваюсь перед ним, еду 30 км/ч и набираю 102. Едем долго, слушаю гудки. Потом фура, видимо, понимает и сворачивает с проспекта сама. Чувства противоречивые», - написал член исполкома Николаевского городского совета Дмитрий Канарский.

Другая пользователь социальной сети Оксана Невен рассказала, что из-за того, что в полиции не берут трубку ей пришлось самой везти в больницу окровавленного пьяницу.

«3 года назад я подобрала на Пушкинской в 12:00 жутко пьяного в крови полумёртвого мужика с бандой не менее пьяных но живых друганов. Было жутко страшно. Хоть и в 12 дня. Никто не останавливался. Пришлось мне. Все равнодушно наблюдали как дама на каблуках погружает окровавленных пьяниц в свой белый автомобиль. В тот день ни скорая полиция на мои звонки не отвечали. И мне пришлось принять решение не дать подохнуть пьяному, сбитому на дороге. На Пушкинской. Ценой чистоты платья и автомобиля. И ценой собственного страха. Паноптикум, а не страна», - написала она.

Житель Николаева Александр Середа также самостоятельно решал свою проблему, не дождавшись ответа на «102».

«У меня тоже так было, во дворе пьяный пристал. Три раза звонил, чтоб за ним приехали, никто трубку не брал. Пришлось его метелить», - написал он.

Столкнулся с такой проблемой и экс-депутат Николаевского городского совета Александр Трифонов.

«С неделю назад звонил днём... Не мог дозвониться, потом моя супруга и работе - ответа так и не дождались», - рассказал он.

Жительница Николаева Анна Ланье тоже хотела помочь мужчине, но не смогла дозвониться на спецлинию «102».

«С моим везением, я прослушала гудки до упора дважды. Буквально недавно, не помню, что мне там надо было… Кто-то валялся на дороге или ещё что... Но точно запомнила, что два раза не дождалась ответа. Звонила с мобильного 102... Слушала гудки... Не смешно, конечно... Вопрос то я сама решила, но осадок остался», - поделилась она.

В ответ на это спикер Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Елена Бережная заявила, что сейчас идет разбирательство по этому поводу и к концу июля ситуация должна исправиться.