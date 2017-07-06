В Николаеве дорожники заливают смолой ямы с зерном и пылью – в «ЭЛУ Автодорог» отрицают некачественную работу

В Николаеве по улице Кузнеческая (Скороходова) работники коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» в неочищенные от пыли и мусора ямы наносят слой смолы, который должен скрепить старый и новый слои асфальта.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель издания.

Николаевец отмечает, что некачественно просмоленные ямы начинаются по охватывают отрезок от улицы Садовой до улицы 6-я Слободская.

«В данном случае смола заливается прямо в неочищенную яму, сверху пыли, остатков асфальта (оставшихся после фрезеровки), и поверх обычного зерна. Понятно, что в таком случае смола в старый асфальт нормально не проникнет, зерно в свою очередь быстро разрушится, и новый асфальт уже зимой будет «гулять» в яме, и в итоге латка разлетится. Ко всему ямы выфрезерованны некачественно. На краях остался потрескавшийся асфальт, а это неприемлемо», – говорится в сообщении.

При этом житель Николаева подчеркнул, что кроме уже присутствующего мусора по подготовленным к укладке асфальта ямам проезжают автомобили, которые тем самым еще больше загрязняют выфрезерованные на дороге места.

Директор КП «ЭЛУ Автодорог» Наталья Горбенко в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказала, что была на данном участке, но не видела каких-то нарушений. При этом она отметила, что если есть доказательства некачественной работы сотрудников предприятия, то виновные будут наказаны, а недобросовестная работа будет исправлена.

– «ЭЛУ Автодорог» не работает не правильно и выдувает пыль и соответственно не укладывает в грязью. Если есть какой-то конкретный случай, то давайте доказательства, будем разбираться и виновные будут наказаны, – сказала директор КП.

– Сегодня я тоже была на Скороходова. Еще раз повторяю, если есть доказательства – мы готовы разобраться, признать свою вину и восстановить за свой счет, – подытожила Горбенко.

Напомним, в Николаеве коммунальное предприятие «Дорога», проводя ремонт дороги на пересечении улиц Большой Морской и Фалеевской, одну яму, которая была ограждена забором около года, залатали, а вторую, в 10 метрах от нее, оставили.