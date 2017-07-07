В Николаеве многодетные матери получили по нагрудному знаку от президента и по одеялу от мэрии

В Николаеве к празднику Дня семьи отметили важность вклада тех матерей, которые каждый день посвящают заботе и воспитанию своих детей. В четверг, 6 июля, двух женщин наградили званием «Мать-героиня», а их семьи получили «символические» подарки.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Каждой из двух семей – из девяти и семи людей, соответственно – было подарено лишь по одному одеялу. Традиционно, им также были вручены нагрудные знаки от Президента Украины, которые получают женщины, родившие и воспитавшие до 8-летнего возраста пятерых и более детей.

В свою очередь, директор департамента труда и социальной защиты населения Сергей Бондаренко считает одеяла прекрасными подарками, средства на которые были выделены из городского бюджета. Ведь, помимо постельного белья, они получают еще и единоразовую выплату – около 10 тысяч гривен и льготы на жилищно-коммунальные услуги. Также были награждены еще четверо женщин с их семьями благодарностью от городского головы Александра Сенкевича и точно такими же одеялами.

– Мы считаем, что в многодетной семье всегда полезным атрибутом будет одеяло – не какая-то ваза, статуэтка, а то, что всегда надо, – объясняет чиновник.

Интересно, что ко Дню города в Николаеве планируется внедрить традицию поздравления многодетных семей, к чему уже приступят в этом году. Управление решило не прибегать к нововведениям, и целых 200 николаевских семей вновь получат свои одеяла.

– А что можно еще в каждую семью подарить, где есть дети? Дополнительное одеяло – это лучше, чем чашка, – отметила представительница пресс-службы департамента.

В свою очередь, от местного Дворца торжественных событий, где проводилось мероприятие, каждой матери были вручены все-таки и маленькие сувениры в виде сердец, как «знак любви и верности».

Напомним, что в 2016 году две жительницы Николаевщины родили десятого ребенка, а еще одна – одиннадцатого.