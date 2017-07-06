Весовые, дороги, перегрузы и туалет на ж/д вокзале, – министр Омелян «по-тихому» проинспектировал Николаев

В четверг, 6 июля, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Никоаеве проинспектировал работу габаритно-весовых комплексов, соблюдение температурного режима большегрузами, состояние дорог и железнодорожный вокзал.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник мэра Николаева Евгений Воловой, который сопровождал министра.

Стоит отметить, что данный визит не был анонсирован и на него не приглашались представители СМИ.

«Без какого-либо предупреждения. Чтобы всё было честно, как оно есть на самом деле. Без крашенных бордюров и горячего асфальта в лужи. Такой себе министерский рейд по самым больным точкам. Будьте уверены, министр увидел ВСЁ. И работу всех ГВК, и соблюдение температурного режима, и очереди из перегруженных фур как за городом, так и в городе. И отстойники, и съезд с Херсонской объездной, и Новозаводскую, и работу полиции, и Турбинную, и фуры на Желездорожной возле Бунге», – пишет Воловой.

«Вот объект морехозяйственного комплекса говорит: «Мы не принимаем перегруз». А министр приехал к их воротам и увидел обратное. А был он сегодня в гостях почти у каждого, потому что у нас нет и не будет святых коров, и правила игры одни для всех! Мы даже заглянули на наш позорный ЖД вокзал, и добрались до самого хардкора!» – добавил он, опубликовав при этом фото, как Владимир Омелян побывал в печально известном туалете на ж/д вокзале.

По словам Волового, это не разовая акция и «такие сюрпризы будут у нас на постоянной основе».

«И не только у нас, а и в остальных портовых городах тоже. Просто нас любят больше», – резюмировал советник Сенкевича.

Напомним, ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич упрекнул министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в болтовне и писанине в Фейсбуке, пока необходимые инфраструктурные объекты для города остаются нереализованными.