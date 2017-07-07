Депутатам Коблевского сельсовета не хватило голоса, чтобы внести изменения в противоречащее законодательству решение

Депутатам Коблевского сельского совета не хватило одного голоса, чтобы в ходе внеочередной сессии внести изменение в решение сельсовета №19 от 11 февраля 2010 года «Об утверждении образца договора возмещения средств от использования земельного участка за фактическое земле-использование до оформления правомерных документов на землю», которое противоречит положениям действующего законодательства.

Об этом сообщает издание «Николаевские известия».

По информации издания, 5 июля состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам землепользования. Депутат Коблевского сельского совета, председатель этой комиссии, Олег Изман, выступил на заседании с предложением поддержать его обращение о том, что все земельные вопросы должны решаться законным путем, проходя процедуру рассмотрения депутатами, членами постоянной комиссии, с обязательным поименным голосованием.

А для этого необходимо внести изменений в решение сессии Коблевского сельского совета №19 от 11 февраля 2010 года «Об утверждении образца договора возмещения средств от использования земельного участка за фактическое земле-использование до оформления правомерных документов на землю», которое, по словам Измана, противоречит положениям действующего законодательства. Выслушав доводы и замечания председателя Олега Измана, депутатская постоянная комиссия по земельным вопросам единогласно поддержала данное обращение и вынесла его на сессию на рассмотрение депутатского корпуса.

На внеочередной IX сессии VIII созыва Коблевского сельского совета депутат Олег Изман выступил со своим обращением, в котором призвал проголосовать за внесение конкретных изменений в решение, чтобы все дальнейшие процедуры согласования рассматривались согласно действующему законодательству.

Олег Изман — Многие годы Николаевщина, Березанский район, Коблево несли убытки из-за неправомерных действий должностных лиц сельского совета. В результате этих действий раздавались земельные участки налево и направо, без юридических согласований, без рассмотрения на заседаниях депутатских комиссий. Депутаты порой поднимали руки, одобряя своим голосом, не вникая в суть проблемы, голосуя за выдачу участка земли под дачу в тех местах, где вообще нельзя выдавать землю. Потом эти участки волшебным способом попадали в другие руки, как в калейдоскопе. Мы не имеем морального права оставаться в стороне, закрывать глаза на беззаконие, ждать, чтобы опять прокуратура вмешивалась в этот беспредел. По закону, мы с вами, депутаты, которым избиратели делегировали права отстаивать их интересы, интересы громады, обязаны контролировать все вопросы, которые решает сельский совет, мы должны соблюдать законы Украины. Наша громада и депутатский корпус начали активно работать и привлекать к своей деятельности юристов, которые способствуют рассмотрению вопросов в правовом поле. Я считаю, мы должны принять решение, которое положит конец самовольной и неправомерной раздаче согласований. Все согласования должны пройти через профильные комиссии, через голосование депутатов, избранных новой громадой. В моем обращении конкретно и понятно озвучены все недочеты прежних решений, принятых еще в 2010 году. Подобные вопросы должны обязательно проходить через земельную комиссию, через депутатские голосования, через принятия решения депутатским корпусом, — отметил председатель постоянной комиссии.

На заседании внеочередной сессии присутствовали 15 депутатов Коблевского сельского совета. При рассмотрении депутатского запроса Измана о внесении изменений в решение Коблевского сельского совета №19 от 11 февраля 2010 года «О утверждении образца договора возмещения средств от использования земельного участка за фактическое земле-использование до оформления правомерных документов на землю», за проект решения проголосовало 13 депутатов, воздержались двое из присутствующих, Жучков и Долинский, не успевшие вникнуть в суть вопроса.

Таким образом, для утверждения проекта решения депутата Олега Измана не хватило одного голоса. Депутатами было принято решение перенести рассмотрение данного вопроса на следующую сессию.

Выступил председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам планирования и бюджета Михаил Галаев и выразил свое мнение по данному вопросу:

— Целиком и полностью поддерживаю законные внесения изменений в предыдущие решения. Нам, как представителям органов местного самоуправления, следует научиться самим соблюдать законы, а затем требовать и от других их выполнения. В этой связи показательно, что сегодня, может быть впервые за всю историю деятельности депутатского корпуса мы с вами решили противостоять незаконным действиям должностных лиц сельского совета. Надеюсь, нам всем вместе удастся отстоять право Коблевской громады действовать в рамках законодательства, не разбазаривать бюджетные деньги, не продавать народное достояние – землю, главное наше богатство.

Напомним, ранее Олег Изман заявил, что в курортной зоне Коблево из-за неправомерного решения исполкома Коблевского сельсовета под руководством сельского главы Владимира Панича возникают конфликтные ситуации между предпринимателями, которые заканчиваются рейдерскими захватами.