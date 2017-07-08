«За каждый килограмм картошки будем благодарны», - главврач николаевской «инфекционки» просит помочь больнице продуктами

Главный врач больницы Светлана Федорова на своей странице в «Facebook» просит бизнесменов и меценатов помочь «инфекционке» продуктами.

«Так уж положено в бюджете, что на нашу больницу (110 коек), выделяется ежемесячно на питание 41,7 тысячи гривен в месяц. Т.е. около 12 гривен в сутки на человека на еду. Ни больше, ни при каких условиях. А у нас больница областная – многие люди с районов, кушают только то, что даём, ни буфетов, ни магазинов в радиусе километра нет, на территории инфекционной больницы нельзя», - пишет Федорова.

По ее словам, персонал больницы очень старается, а повара даже «из дому сухофрукты несут».

«Знаю, что в других больницах есть спонсоры – фермеры, которые помогают выжить, спонсируют овощами, порою и фруктами балуют. Мы, к сожалению, таких связей не наработали пока. Пришлось выделять с благотворительного счета, чтобы не голодали больные и было разнообразие в июне 7 тысяч гривен. Вытянули с едой, но остались без канцтоваров».

«Пожалуйста, дорогие депутаты сельские жители – фермеры, спонсоры, все неравнодушные люди! Помогите продержаться до осеннего снижения цен (если таковые будут). Картошка, морковка, лук, кабачки, перец, буряк, синие, капуста – что угодно, любые овощи (кроме помидоров), хоть по мешочку! Будем особо благодарны за сухофрукты любые и яблоки. Любые крупы, макароны. Крахмал (есть особая категория больных – полезны кисели). Пожалуйста, очень вас прошу, люди добрые! Можно внести благотворительный целевой взнос, так и написать «на питание для больных». Никуда в другое место деньги не пойдут. За каждый килограмм картошки будем благодарны, честное слово! Помогите выжить!» - обратилась Федорова.

Все желающие могут обратиться по рабочему телефону главврача 22-11-46 или написать Федоровой в личных сообщениях.

Напомним, что ранее главврач николаевской инфекционной больницы показала «металлолом», на котором они возят больных.