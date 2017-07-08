Медкарта и проездной билет для пенсионеров: мэр Вознесенска презентовал «карточку вознесенца»

Ориентировочно с 1 сентября в городе Вознесенске Николаевской области будет внедрена «карточка вознесенца», которая станет заменой медицинской карты и будет выступать в качестве проездного билета для пенсионеров.

Об этом сообщил Виталий Луков при встрече с жителями одного из микрорайонов Вознесенска, передает отдел информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Вознесенского городского совета.

Как объяснили в мэрии Вознесенска, карта является индивидуальной, на обратной стороне указана фамилия, имя, отчество гражданина и штрих-код для считывания личной информации. Она станет заменой бумажной медицинской карты, которая будет содержать всю историю болезней, группу крови, лабораторные исследования и другие данные для более быстрого и удобного посещения больницы или поликлиники.

«Также, эта карта пригодится пенсионерам, поскольку ориентировочно с 1 сентября текущего года она заработает и проездным билетом. Пенсионер, который проживает в городе, предъявив пенсионное удостоверение и «Карточку вознесенца», сможет передвигаться по городу в транспорте со скидкой или вообще бесплатно. Виталий Луков отметил, что осенью будет проходить конкурс на перевозчика, которому будет предъявлено четкие условия по перевозке пенсионеров при наличии карточек», - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Вознесенске открыли отремонтированное родильное отделение и презентовали «Карту вознесенца»