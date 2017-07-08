В Одессе представители нацкорпуса «Азов» забросали дымовыми шашками стройку

Несколько десятков представителей национального корпуса «Азов» устроили протестную акцию возле строительства многоэтажного дома на улице Каманина, в Одессе. На противостояние им вышли контрпротестующие, которые превосходили представителей нацкорпуса по численности.

Об этом сообщает «Думская».

Между активистами завязалась потасовка, дальше в ход пошли дымовые шашки и произошла масштабная драка.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые прекратили схватку. В результате инцидента одного гражданина доставили в Киевский отдел полиции, в отношении которого составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Одессе представители националистических организаций, используя петарды и дымовые шашки, сорвали концерт Лободы