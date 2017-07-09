Американский заключенный сбежал с помощью сброшенных беспилотником ножниц

В американском штате Южная Каролина узник сбежал из колонии строгого режима с помощью ножниц-кусачек, которые ему сбросили с беспилотного летательного аппарата.

Об этом сообщает СNN.

Пока неизвестно кто доставил кусачки, но по одной из версий узник самостоятельно вызвал дрон с мобильного телефона.

Отмечается, что 48-летний Джимми Коси убежал около восьми часов вечера 4 июля, однако его отсутствие заметили только на следующий день. Коси изготовил чучело самого себя и положил его в постель. Кусачками узник одолел несколько ограждений и убежал.

7 июля полиция нашла и арестовала Коси в одном из номеров отеля штата Техас, за 2 тысячи километров от тюрьмы. У преступника изъяли четыре телефона, 48 тысяч долларов наличными, пистолет и дробовик.

Коси приговорили к пожизненному заключению за то, что он взял в заложники юриста с семьей в своем доме и требовал выкуп.

Ранее сообщалось, что В США задержали заключенного, сбежавшего 32 года назад.