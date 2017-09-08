По результатам соцопроса более 7 миллионов украинцев курят ежедневно, - Минздрав

За период с 2010 по 2017 год количество курильщиков в Украине сократилось на 20%.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, опираясь на результаты второго Глобального опроса взрослых относительно употребления табака, проведенного в Украине.

Так, по сравнению с 2010 годом в 2017 году доля взрослых курящих (ежедневно и эпизодически) и доля ежедневных курильщиков сократились почти на 20% (с 28,3% до 22,8% и с 25,0% до 20,1% соответственно). Отмечается, что значимые изменения произошли среди мужчин, в то время как среди женщин таких изменений не наблюдалось.

- Существенно уменьшился процент подвергаемых воздействию вторичного табачного дыма дома, на работе и в общественных местах, а также тех, кто наблюдал маркетинг табачных изделий; существенно выросли цены на табачные изделия и повысилась осведомленность населения о вреде курения. Эти достижения стали возможными благодаря законодательным изменениям в сфере контроля над табаком, которые произошли в Украине за 11 лет после ратификации Рамочной Конвенции по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), - рассказал главный специалист Управления общественного здоровья Минздрава Олег Дудин.

На сегодняшний день ежедневными курильщиками остаются 35,9% мужчин и 7,0% женщин. Всего ежедневно курят 7,2 миллиона взрослых украинцев.

- Вместе с тем, результаты исследования свидетельствуют об уменьшении процента взрослых, которые наблюдали антитабачную рекламу или задумывались о том, чтобы прекратить курить, из-за предупреждения на пачках сигарет. Практически не изменились показатели отказа от курения. Определенный процент взрослых украинском до сих пор наблюдает курение в общественных местах и ​​сталкивается с рекламой табачных изделий. Это те вопросы, требующие скорейшего решения, - отметил Дудин.

По словам генерального директора Киевского международного института социологии Владимира Паниотто, в опросе участвовали люди, достигшие возраста 15 лет и старше.

- Было проведено 8 тысяч 298 индивидуальных интервью (в 2010 году - 8 тысяч 173). Для того, чтобы иметь возможность сравнивать результаты обоих исследований, результаты исследования 2010 были перечислены лишь для регионов, охваченных опросом 2017 - сюда не попали временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым,. Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, - рассказал он.

Также в статистике указывается, что ежегодно от болезней, вызванных курением, умирает более 7 миллионов человек в мире, из которых 890 тысяч являются пассивными курильщиками.

Ранее сообщалось, что в Николаеве девочка попала в реанимацию после курения маминой сигареты.