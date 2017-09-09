«Когда перехватывает дыхание», - в Николаеве открылась выставка эротических фотографий

В Николаеве 8 сентября состоялось яркое открытие персональной выставки эротических работ фотографа Славы Поседай.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Автор выставки Слава Поседай

Презентация прошла в выставочном зале Дома художника в сопровождении друзей фотографа и ее верных моделей, которые помогали воплощать эротические идеи в реальность. Данной выставкой фотограф показала роль женщины в мире. Главной героиней фото является образ Евы, первой женщины на земле, которая гуляет одна по только созданному миру, наслаждается собой и природой. По словам Поседай, фотографии были сделаны в Мигии, на Черном море, в новоодесском и новобугском лесах.

– Абсолютно не боюсь провокаций. Мне нравится вызывать у людей другие эмоции, чем шаблонные фотографии. Я делаю то, что вызывает в душе, ну знаете, когда перехватывает дыхание и меняется цвет глаз, – прокомментировала фотограф.

Все снимки в серии работ представлены в черно-белых тонах. Для того чтобы ценители искусства хорошо разобрались и познакомились с главными героинями, фотограф выделила три работы крупным планом в центре общей экспозиции.

Фоторепортаж о выставке доступен по ссылке.