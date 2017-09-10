Бизнесмен анонсировал акцию по высадке 20 тысяч деревьев в Новопетровском лесу, где бушевал пожар

Директор предприятия из села Себино «Фанчи-Инвест» Роман Стефанчишен объявил о намерениях провести акцию по высадке 20 тысяч новых деревьев в Новопетровском лесу, где в августе произошел масштабный пожар.

Видеоролик с обращением Стефанчишена размещен на видеохостинге YouTube.

По словам бизнесмена, коллектив предприятия ООО «Фанчи-Инвест» совместно с Николаевским лесным хозяйством берут на себя ответственность за проведение акции по высадке 20 тысяч деревьев.

– Мы обращаемся к каждому, кто желает принять участие в акции. Каждый человек – это минимум одно дерево. Давайте вместе построим наше будущее, – заявил Стефанчишен.

Также он отметил, что точная информация о дате проведения акции будет обнародована позже.

Напомним, что 19-20 августа в селе Новопетровское Новоодесского района и пригороде Николаева произошли лесные пожары, которые охватили площадь около 100 гектаров.