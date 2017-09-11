«Продемонстрировали лучшие черты»: николаевские десантники приняли участие в тактических учениях

На Николаевщине состоялся практический этап тактических учений с привлечением боевых возможностей подразделений различных видов Вооруженных Сил.

Об этом сообщает 79-я бригада на своей странице в Facebook.

В ходе учений отрабатывались задачи по планированию всестороннего обеспечения подчиненных воинских частей и уточнения соответствующих документов.

«В этом заключается особенность нынешних маневров - совместимые согласованные практические действия механизированных, артиллерийских, десантно-штурмовых, танковых, инженерных подразделений, противовоздушной обороны и других подразделений боевого и тылового обеспечения с привлечением вертолетов армейской авиации, самолетов штурмовой и военно-транспортной авиации на едином тактическом фоне», - говорится в сообщении.

Также структурные подразделения осуществляли проведение расчетов материально-технических средств, руководили действиями подразделений тылового, технического, оперативного и иного обеспечения и поддерживали тесное взаимодействие с другими органами военного управления.

Вместе с тем в масштабных маневрах поучаствовали определенные подразделения бригады николаевских десантников. Они отработали учебно-боевые задачи - ведение рейдовых действий по тылам «условного» противника в при поддержке подразделений других родов войск, десантно-штурмовые действия, форсирование водной преграды с помощью паромной переправы, условный захват и удержание важных рубежей.

«Силы танковой бригады при огневой поддержке артиллерии и рейдовых и десантно-штурмовых действий подразделений высокомобильных десантных войск успешно преодолели водную преграду, форсировав водную преграду глубоким бродом в подводный способ и с помощью оперативно развернутой паромной переправы», - отмечается в сообщении.

Помимо этого отрабатывались вопросы слаженного перемещения подразделений на большие расстояния комбинированным способом, организации устойчивой связи и управления подразделениями, планирование действий и отработки соответствующих документов, организация всестороннего обеспечения подразделений, выполняющих учебно-боевые задачи, вопросы эффективного использования имеющихся сил и средств с учетом рельефа местности и погодных условий.

Отмечается, что за ходом учений наблюдали начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, командующие видов ВС Украины, другие военные должностные лица, и иностранные представители дружественных стран-партнеров.

«Николаевские десантники выполнили поставленные учебно-боевые задачи и продемонстрировали лучшие черты подразделений высокомобильных десантных войск - скорость, мобильность, маневр и огневой натиск. Подразделения, привлеченные к практическому этапу, отбыли в определенные районы и готовятся к следующим этапам тактических учений», - подчеркивается в сообщении.

На видео: момент огневого прикрытия переправы двумя парами Ми-24, боевое мероприятие.

Ранее сообщалось, что Николаевцев зовут на контрактную службу в десантные войска и морскую пехоту.