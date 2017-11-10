В Украине будут выдавать первые права только на 2 года вместо 30 лет

Кабмин поддержал инициативу Министерства внутренних дел о сокращение срока действия впервые выданного водительского удостоверения до двух лет.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в пятницу, сообщается на сайте МВД, передают «Украинские новости».

«Срок действия водительского удостоверения, полученного впервые, составит два года. Последующее, если лицо не совершило три или более админправонарушений в сфере безопасности движения, будет выдаваться на 30 лет», - говорится в материалах.

Сейчас водительские удостоверения выдаются на 30 лет.

Выдавать второе удостоверение будут без экзаменов, если водитель ездил без нарушений. В противном случае ему придется заново доказывать свои умения и знания.

Напомним, в Украине вступили в силу новые экзаменационные вопросы по ПДД.