В Украине появится реестр неплательщиков алиментов

Министерство юстиции планирует запустить на своем сайте открытый реестр лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Об этом в пятницу рассказал на заседании Верховной Рады глава Минюста Павел Петренко.

- Еще одна новация, которую делает Министерство юстиции, - это публичный реестр злостных неплательщиков алиментов на сайте Минюста, чтобы все знали, кто экономит на своем ребенке, - заявил он.

При этом Петренко напомнил, что сейчас в органах юстиции более 600 исполнительных производств против людей, в основном мужчин, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Как сообщалось, Министерство юстиции разработало проект закона «Об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов».

Напомним, Минюст намерен лишать украинцев водительских прав и не выпускать из страны за неуплату алиментов