«Скажите, пожалуйста»: как николаевским женщинам «мозги промывали»

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 7949 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4769)   

Как же это модно в последнее время посещать разного рода тренинги, семинары на различные темы, осознание которых должно привести нас обязательно к лучшей жизни. «Как быть мудрой женщиной», «Как быть мудрым мужчиной», «Как удержать семью» и все, что хочешь.

И вот в Николаев приехала известная ранее певица, а теперь еще и духовный наставник Ольга Горбачева, устроившая в концерт-холле «Юность» тренинги и семинары для женщин. А между тем, конечно же, не упустила возможность «втюхать» николаевским красавицам свои духи – и этим она тоже успевает заниматься.

Что из этого всего вышло – смотрите в свежем выпуске программы «Скажите, пожалуйста».

Напомним, в предыдущем выпуске ведущая программы Светлана Махничева выясняла, захлебнется ли Николаев в трупах. 

Андрей Лохматов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество