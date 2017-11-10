«Скажите, пожалуйста»: как николаевским женщинам «мозги промывали»

Как же это модно в последнее время посещать разного рода тренинги, семинары на различные темы, осознание которых должно привести нас обязательно к лучшей жизни. «Как быть мудрой женщиной», «Как быть мудрым мужчиной», «Как удержать семью» и все, что хочешь.

И вот в Николаев приехала известная ранее певица, а теперь еще и духовный наставник Ольга Горбачева, устроившая в концерт-холле «Юность» тренинги и семинары для женщин. А между тем, конечно же, не упустила возможность «втюхать» николаевским красавицам свои духи – и этим она тоже успевает заниматься.

Что из этого всего вышло – смотрите в свежем выпуске программы «Скажите, пожалуйста».

Напомним, в предыдущем выпуске ведущая программы Светлана Махничева выясняла, захлебнется ли Николаев в трупах.