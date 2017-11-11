Порошенко подписал указ о назначении нового состава Верховного суда

В субботу, 11 ноября, президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о назначении 114 судей нового Верховного суда Украины.

Указ зачитал на торжественной церемонии принятия присяги судей ВСУ заместитель главы Администрации Президента Алексей Филатов, передает «Укринформ».

По словам президента, новый Верховный суд впервые сформирован на основе конкурса – «беспрецедентного и уникального, открытого и прозрачного».

«Каждый четвертый судья обновленного Верховного суда - адвокат или ученый. Они получат шанс построить новую систему правосудия, руководствуясь украинскими законами и европейскими стандартами и ценностями», - заявил он.

На очереди, по словам Порошенко, - принятие еще ряда законов об изменениях в системе правосудия: закона об антикоррупционном суд об адвокатуре, о правовом образовании и тому подобное.

«Мы открываем новую страницу в истории правосудия в Украине!», - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Николаевского окружного административного суда Николаевской области Всеволод Князев победил в конкурсе в Верховный суд и занял третье место в рейтинге на занятие 30 вакантных должностей судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.