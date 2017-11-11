В Центральном районе Николаева провели рейд против стихийной торговли

В четверг, 9 ноября, представителяи отдела по координации торговли и предпринимательства администрации Центрального района Николаевского городского совета провели рейд против стихийной торговли в районе пересечения проспекта Центрального и улицы 3-я Слободская.

Об этом сообщается на сайте Администрации Центрального района.

Так, данный рейд проводился по вопросу соблюдения предпринимателями «Правил благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка в городе Николаеве», утвержденных решением Николаевского городского совета от 16.05.2013 № 28/10.

«Руководствуясь ст.152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, п. 12.2.21 «Правил благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка в городе Николаеве», утвержденных решением Николаевского городского совета от 16.05.2013 № 28/10, представителями администрации составлен один административный протокол за нарушение п.12.2.21 ст. 152 КУоАП», - говорится в сообщении.

Кроме этого, нарушители приглашены на очередное заседание административной комиссии для принятия решения согласно действующему законодательству. Также с владельцами и реализаторами торговых объектов проведена разъяснительная работа по недопущению ими превышение выкладки товара на прилегающей к их объекту территории, для сохранения свободного движения пешеходов.

Граждане, которые осуществляли торговлю, предупреждены о недопущении торговли в не отведенных для этого местах, стихийная торговля была прекращена. Работа в данном направлении продолжается.

Напомним, что раннее сообщалось, что в июне 2017 года, сотрудники Администрации Центрального района Николаева совместно с сотрудником полиции составили два административных протокола на предпринимателей за стихийную торговлю на пересечении улицы 3-я Слободская и проспекта Центрального (Ленина).